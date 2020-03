Kandidatu za ministra za kulturo Vasku Simonitiju zelena luč matičnega odbora

Ljubljana, 13. marca - Člani odbora DZ za kulturo so kandidatu za ministra za kulturo Vasku Simonitija dali zeleno luč. Ob tem so ga spraševali o njegovem pogledu na RTV Slovenija, morebitni privatizaciji na področju kulture, kulturnem evru. Dotaknili so se tudi aktualnega koronavirusa in njegove morebitne rešitve, ki jo ima glede najbolj prizadetih - samozaposlenih.