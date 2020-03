V Evropi se krepijo ukrepi za zajezitev koronavirusa

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Rim/Dunaj/Peking, 13. marca - Številne države v Evropi so danes napovedale ali uvedle dodatne stroge ukrepe, s katerimi želijo zajeziti širjenje koronavirusa, med drugim zapirajo šole in lokale, prepovedujejo javne dogodke. Ponekod so razglasili izredne razmere. Medtem ko v Evropi in v Iranu strmo narašča število okuženih, število teh na Kitajskem in v Južni Koreji upada.