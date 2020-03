Rokometaši v olimpijske kvalifikacije šele junija

Ljubljana, 13. marca - Potem ko so bili v zadnjih dneh odpovedani oziroma preloženi številni športni dogodki, so se zaradi pandemije novega koronavirusa za ta korak odločili tudi pri Mednarodni rokometni zvezi (IHF). Kvalifikacijski turnirji za nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu bodo namesto marca (ženske) in aprila (moški) na sporedu junija.