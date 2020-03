Tudi v Nemčiji nič več nogometa

Ljubljana, 13. marca - Vodstvo nemške nogometne lige (DFL) je do 2. aprila odpovedalo vse tekme prve in druge lige zaradi pandemije novega koronavirusa. DFL je sprva napovedala, da bo klubi ta konec tedna še igrali tekme, a so nato sledili vzoru praktično cele Evrope in takoj prekinili ligaško tekmovanje. Danes so to storili tudi v Angliji.