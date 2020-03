V luči koronavirusa se zapirajo tudi nekatera slovenska smučišča

Kranjska Gora/Maribor/Krvavec/Vogel, 13. marca - V luči epidemije novega koronavirusa so z obratovanjem prenehala tudi nekatera slovenska smučišča, druga pa bodo ob poostrenih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb vsaj še nekaj časa delovala. Naprave so že ustavili na Kaninu in Voglu, na Pohorju bodo ta konec tedna še smučali, odprta pa ostajata Kranjska Gora in Krvavec.