V DZ so se predstavili še zadnji štirje ministrski kandidati

pripravila uredništva STA

Ljubljana, 13. marca - Pred pristojnimi odbori DZ so potekala zaslišanja še zadnjih štirih ministrskih kandidatov: za ministra za zdravje Tomaža Gantarja, za ministra za kohezijo Zvonka Černača, za ministra za kulturo Vaska Simonitija in za ministrico za odnose z avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu Heleno Jaklitsch.