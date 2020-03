Do preklica prepovedani vsi obiski v zaporih

Ljubljana, 13. marca - Zaradi preprečitve širjenja in morebitne okužbe z novim koronavirusom so do preklica prepovedani vsi obiski v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu, so zapisali na spletnih straneh vlade. Želijo, da se v tem času poslužujejo čim več drugih možnosti, ki ohranjajo stik z zunanjim svetom.