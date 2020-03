V Velenju sprejeli vrsto ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa

Velenje, 13. marca - Številne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa so sprejeli tudi v Mestni občini Velenje, kjer sicer danes do 14. ure niso bili obveščeni o kakšnem primeru potrjene okužbe. V Velenju urejajo možnosti nujnega varstva, od sobote dalje zapirajo mestno otroško igrišče in druga igrišča ob šolah, saj je odsvetovano druženje otrok.