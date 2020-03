OMV zagotavlja oskrbo z energenti po vsej Sloveniji

Ljubljana, 13. marca - V energetski družbi OMV Slovenija so danes zagotovili, da bodo v naslednjih dneh in tednih zagotavljali oskrbo z energenti po vsej Sloveniji. V ta namen njihovi bencinski servisi ostajajo odprti, ob tem pa bodo naredili vse, da zagotovijo varno postrežbo in storitev strankam, so zapisali v sporočilu za javnost.