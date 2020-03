Na lesenem mostu prek Krke pod vasjo Otočec sprostili promet

Otočec, 13. marca - Na lesenem mostu prek Krke pod vasjo Otočec pri Novem mestu, ki so ga sredi januarja zaprli zaradi prenove, so danes sprostili promet. Prenova močno načete konstrukcije je sicer trajala dlje, kot je bilo načrtovano. Vzdrževalna dela so sprva ocenili na približno 60.000 evrov, njihovo podaljšanje pa naj bi naložbo podražilo za slabo tretjino.