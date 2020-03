Helena Jaklitsch za sodelovanje več ministrstev pri skrbi za Slovence zunaj meja

Ljubljana, 13. marca - Kandidatka za ministrico brez resorja, pristojno za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je v svoji predstavitvi pred komisijo DZ zavzela za to, da bi pri uresničevanju zaveze Slovenije do njenih rojakov zunaj meja sodelovalo več ministrstev. Izpostavila je tudi, da je treba posebno pozornost nameniti mladim.