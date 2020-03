Soboška občina sprejela krizne ukrepe

Murska Sobota, 13. marca - V Murski Soboti so danes na sestanku s predstavniki vseh občinskih ustanov, pristojnih za izvajanje preventivnih ukrepov in organizacijo pomoči ob epidemiji s koronavirusom, sprejeli krizne ukrepe. Občane so pozvali k upoštevanju navodil pristojnih ustanov, k samozaščiti in omejevanju stikov, racionalnemu in obzirnemu obnašanju in strpnosti.