Newyorške borze uvodoma rastejo

New York, 13. marca - Indeksi na newyorških borzah se uvodoma zvišujejo, s čimer so nekoliko ublažili četrtkove padce, ki so bili med največjimi v več kot 30 letih. Vlagatelje je nekoliko pomiril finančni minister Steven Mnuchin, češ da sta Bela hiša in kongres blizu dogovora o prvem paketu pomoči za ameriško gospodarstvo zaradi posledic širjenja novega koronavirusa.