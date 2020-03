Bradač: Na meji z Italijo, Hrvaško in Madžarsko rešujemo težave

Ljubljana, 13. marca - Policija po zagotovilih v. d. generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge Lada Bradača z ministrstva za notranje zadeve rešuje težave, ki se pojavljajo na mejah z Italijo, Hrvaško in Madžarsko. Določene so del širših težav, o katerih se bo treba dogovoriti s Hrvaško ali Madžarsko, je dejal.