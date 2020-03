Avstrija zaradi koronavirusa ustavlja žičnice

Dunaj, 13. marca - Smučarske sezone v Avstriji je konec: smučarska središča bodo v nedeljo ustavila naprave. Vlade avstrijskih dežel Tirolska, Predarlsko in Salzburg, kjer je največ smučišč v državi, so odločitev sprejele že v četrtek zvečer. Uradna sporočila Štajerske, Koroške ter Zgornje in Spodnje Avstrije se pričakuje še danes.