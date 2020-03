Novomeška bolnišnica prekinila izvajanje vseh nenujnih specialističnih pregledov in posegov

Novo mesto, 13. marca - Splošna bolnišnica Novo mesto je skladno z navodili ministrstva za zdravje za 14 dni prekinila izvajanje vseh nenujnih specialističnih pregledov in posegov. Izjeme so bolniki, ki se zdravijo s citostatiki in z biološkimi zdravili, ter nosečnice. Vse preostale bolnike bodo prenaročili, so sporočili danes.