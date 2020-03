Po svetu vrata zapirajo muzeji, galerije in arheološki parki

New York/Amsterdam/Atene/Gradec, 13. marca - Zaradi ukrepov za zaustavitev širjenja novega koronavirusa vrata zapirajo številne kulturne institucije po svetu. V New Yorku je med drugim vrata že zaprl Metropolitanski muzej, v Grčiji zapirajo arheološke parke, v avstrijskem Gradcu so odpovedali festival avstrijskega filma Diagonale, poročajo tuje tiskovne agencije.