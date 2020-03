Tudi mariborska upravna enota do nadaljnjega z omejitvami

Maribor, 13. marca - Mariborska upravna enota bo v skladu z usmeritvami vlade in ministrstva za javno upravo zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa izvajanje svojih nalog do nadaljnjega omejila le na najnujnejše. Kot zagotavlja načelnik Srečko Đurov, bodo skušali kljub epidemiji vse upravne storitve in naloge opraviti v čim krajšem času.