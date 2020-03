Podjetja se prilagajajo ukrepom zaradi koronavirusa

Ljubljana/Novo mesto/Nazarje/Tolmin/Sevnica, 13. marca - Velika proizvodna podjetja so v zadnjih dneh uveljavila številne ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Večina jih zagotavlja nemoteno poslovanje in tako bo tudi po ponedeljkovem zaprtju šol in vrtcev. Ponekod pa vseeno že napovedujejo možnost začasne prekinitve proizvodnje.