Države na Balkanu krepijo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa

Zagreb/Beograd/Banjaluka/Skopje/Tirana, 13. marca - Države Zahodnega Balkana so danes poostrile ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Hrvaška bo od ponedeljka zaprla vse šolske in vzgojne ustanove za 14 dni. Podobne ukrepe je sprožila tudi Bosna in Hercegovina. Severna Makedonija je prepovedala vstop osebam, ki prihajajo z ogroženih območjih. Albanija je zaprla mejne prehode s Kosovom.