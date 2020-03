V ZD Postojna s ponedeljkom prilagoditve dejavnosti

Postojna, 13. marca - V Zdravstvenem domu (ZD) Postojna bodo zaradi epidemioloških razmer od ponedeljka do 31. marca prilagodili izvajanje dejavnosti za bolnike. Delo otroškega in šolskega dispanzerja, patronažne službe (vključno z nujno preventivo), v ambulantah družinske medicine, antikoagulantni ambulanti in delo laboratorija pa bo potekalo kot doslej.