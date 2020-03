Zlatko Zahovič - zdaj že nekdanji športni direktor Maribora

Maribor, 13. marca - Zlatko Zahovič ni več športni direktor slovenskega nogometnega prvaka Maribor, v katerem je to funkcijo opravljal od 1. avgusta 2007. V klubu so potrdili, da je eden najboljših slovenskih nogometašev po osamosvojitvi sporazumno prekinil sodelovanje. Pogodbo je imel sicer do leta 2024.