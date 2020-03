Agencija za varnost prometa po vsej državi odpovedala opravljanje vozniških izpitov

Ljubljana, 13. marca - Javna agencija RS za varnost prometa je do nadaljnjega po vsej državi odpovedala izvajanje opravljanja teoretičnih in praktičnih vozniških izpitov, prav tako tudi izvajanje vseh rehabilitacijskih programov. Za določitev novih terminov vozniških izpitov bodo v stiku s predstavniki šol vožnje in učitelji vožnje.