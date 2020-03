V Kočevju potrjeni trije primeri okužbe z novim koronavirusom

Kočevje, 13. marca - V Zdravstvenem domu Kočevje, kjer so do vključno četrtka odvzeli 26 brisov pri morebitnih okuženih z novim koronavirusom, so med temi odkrili tri dejansko okužene. V zdravstvenem domu so sicer za zajezitev omenjene okužbe uvedli podobne ukrepe kot v drugih tovrstnih zavodih. Delo v tamkajšnjih splošnih ambulantah bo potekalo po spremenjenem režimu.