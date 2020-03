Evangelijska binkoštna cerkev odpovedala vse aktivnosti v cerkvah

Ljubljana, 13. marca - Evangelijska binkoštna cerkev je po četrtkovem posvetu danes do nadaljnjega odpovedala vse aktivnosti, tako bogoslužja, kot druga zbiranja. Vernike spodbujajo k osebni pobožnosti, posebej molitvi za ozdravljenje. Oskrbeli jih bodo tudi s posnetki bogoslužij in pridig, so sporočili.