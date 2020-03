V prihodnjem tednu v Izoli deratizacija kanalizacijskega omrežja

Izola, 14. marca - Komunala Izola bo v sodelovanju s podjetjem Radit od ponedeljka do petka izvajala deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Izola. Za deratizacijo internega kanalizacijskega omrežja in priključkov iz hiš, večstanovanjskih objektov in prostorov v zasebni lasti je potrebno naročiti izvedbo neposredno pri pooblaščenem izvajalcu.