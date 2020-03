Sindikat zdravstvene nege ob epidemiji koronavirusa opozoril na težave in pozval k izboljšanju položaja zaposlenih

Ljubljana, 13. marca - Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije ob epidemiji novega koronavirusa pristojne poziva k zagotovitvi zaščitne opreme in ustrezne organizacije dela. Opozorili so na težak položaj zaposlenih in predstavnike nove vlade pozvali, da poskrbijo za stoodstotno nadomestilo plače tistim, ki zaradi odpovedi zdravstvenih programov ostajajo doma.