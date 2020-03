Italijanski minister se zahvaljuje Kitajski za pomoč ob izbruhu koronavirusa, kritizira Evropo

Rim, 13. marca - Italijanski zunanji minister Luigi di Maio se je danes zahvalil Kitajski, ker je Italiji poslala pomoč in strokovnjake za boj proti novemu koronavirusu. Je bil pa kritičen do evropskih držav, ki niso pomagale, ter do Evropske centralne banke (ECB), češ da je sprožila velike padce na borzah. Prepričan je, da so se ukrepi izkazali za učinkovite.