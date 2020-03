Olimpijska bakla že končala pot po Grčiji

Ljubljana, 13. marca - Pot olimpijske bakle po Grčiji je že končana. Grški prireditelji so danes prekinili tek, potem ko se je v Sparti kljub prepovedi oblasti zbralo več sto ljudi, ki so hoteli pozdraviti baklo. Tek s plamenico se v Grčiji ne bo nadaljeval, so danes potrdili predstavniki grškega olimpijskega komiteja.