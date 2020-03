Rokometne dvorane v Evropi zaprte do 12. aprila

Dunaj, 13. marca - Evropska rokometna zveza (EHF) je zavoljo pandemije novega koronavirusa odpovedala vse tekme na klubski in reprezentančni ravni do 12. aprila. V tem obdobju bi na veliko sceno morale stopiti članice slovenske ženske reprezentance ter rokometaši Celja Pivovarne Laško v ligi prvakov in velenjskega Gorenja v pokalu EHF.