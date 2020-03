Na prehodu Vrtojba zavrnili že več potnikov, zavračajo tudi tovorna vozila

Nova Gorica, 13. marca - Na nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba je policija v četrtek zvečer zavrnila tri potnike v osebnih avtomobilih, dva med njimi sta bila Romuna, eden pa Italijan. Vsi so imeli povišano telesno temperaturo. Samo danes zjutraj so zavrnili že pet potnikov, vsi so bili tuji državljani. Zaradi zavračanja tovornih vozil pa je na meji že gneča.