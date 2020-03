V krški nuklearki ukrepi za zajezitev okuženosti s koronavirusom

Krško, 13. marca - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) s 630 zaposlenimi so z razglasitvijo epidemije na državni ravni prešli na zagotavljanje zgolj tistih funkcij, ki so potrebne za varno in stabilno obratovanje elektrarne v novih okoliščinah. Med drugimi ukrepi so začasno zaprli vsa gradbišča, uvajajo tudi delo in pripravljenost na domu.