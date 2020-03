Nemčija prekinila železniške povezave z Italijo, dodatni ukrepi na meji s Francijo

Berlin, 13. marca - Nemčija je danes zaradi novega koronavirusa prekinila neposredne železniške povezave z Italijo. Progo hitrega vlaka med Frankfurtom in Milanom so prekinili do 13. aprila. Železniškega prometa s Francijo zaenkrat še niso omejili, so pa na nekaterih mejnih prehodih s Francijo uvedli dodatne ukrepe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.