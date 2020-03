Furs spodbuja elektronsko oddajanje vlog in obrazcev

Ljubljana, 13. marca - Finančna uprava RS (Furs) je z namenom omejitve širjenja koronavirusa do preklica uvedla številne ukrepe poslovanja z davčnimi zavezanci. Državljane pozivajo, da vloge, ugovore, pritožbe in druge obrazce v čim večji možni meri oddajo po elektronski poti - preko eDavkov ali mobilne aplikacije, kjer je to mogoče.