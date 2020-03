Ministrstvo z okrožnico za vrtce in varuhe na domu

Ljubljana, 13. marca - Ministrstvo za izobraževanje je zaradi epidemije koronavirusa danes odposlalo okrožnico za vrtce in varuhe na domu. Vsi vrtci, javni in zasebni, bodo s 16. marcem zaprti. Dejavnost prenehajo opravljati tudi varuhi predšolskih otrok na domu. Starši so za čas, ko bodo vrtci zaprti, plačila oproščeni, enako starši, ki bodo koristili nujno varstvo.