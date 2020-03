Kandidatu za ministra za kohezijo Zvonku Černaču zelena luč pristojnih odborov

Ljubljana, 13. marca - Kandidat za ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač je uspešno prestal zaslišanje pred odboroma DZ za gospodarstvo in za zadeve EU. Med ključnimi nalogami na ministrskem položaju je izpostavil počrpanje vseh sredstev iz obstoječe finančne perspektive in pravočasno pripravo podlag za črpanje v novi.