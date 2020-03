Primož Finžgar: Prihodnjo sezono pod Poncami dve veliki planiški prireditvi

Ljubljana/Planica, 13. marca - Generalni sekretar OK Planica Primož Finžgar je po tem, ko so planiški prireditelji v dogovoru z Mednarodno smučarsko zvezo Fis prestavili svetovno prvenstvo v poletih na naslednjo sezono, za STA poudaril, da so s tem izpad prihodkov zmanjšali z več kot milijona na 450.000 evrov. Prihodnjo zimo bosta v Planici tako SP kot finale svetovnega pokala.