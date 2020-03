Maše je mogoče spremljati preko spleta, radia in televizije

Ljubljana, 13. marca - Slovenski škofje so v sklopu ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa od danes odpovedali vse svete maše, zato je te sedaj mogoče od doma spremljati preko televizije, radia in spleta. Verniki lahko svete maše spremljajo na Radiu Ognjišče, TV Exodus, Novi24tv.si, Radiu ARS, na Televiziji Slovenija in spletnih straneh nekaterih župnij.