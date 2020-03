Luxembourg, 13. marca - V Luksemburgu so zaprli šole in omejili obisk starejših v bolnišnicah in domovih za starejše, s čimer želijo upočasniti širjenje novega koronavirusa. "Vsakodnevno življenje se bo spremenilo in morali se bomo prilagoditi," je sporočil luksemburški premier Xavier Bettel.