Pred Obrežjem danes nekoliko krajša kolona tovornih vozil

Obrežje/Novo mesto, 13. marca - Pred mednarodnim mejnim prehodom Obrežje na meji s Hrvaško se je danes zgostila nekoliko krajša kolona tovornih vozil kot v četrtek. Ta sega približno do Čateža ob Savi in meri do devet kilometrov. Hrvaška stran pa je pri svojih postopkih vendarle malenkost hitrejša kot v četrtek, so za STA ocenili na Policijski upravi Novo mesto.