Rdeči križ Slovenije poziva k solidarnosti

Ljubljana, 13. marca - Rdeči križ Slovenije (RKS) aktivno sodeluje pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Tako prostovoljci od četrtka potnikom na vstopnih točkah na meji z Italijo merijo telesno temperaturo, pripravili so priporočila za delo v humanitarnih centrih. Strah in nezaupanje prispevata k širjenju bolezni, zdaj potrebujemo solidarnost in ne stigme, menijo.