WTA odpovedala vse turnirje do sredine aprila

Ljubljana, 13. marca - Združenje ženskih teniških igralk (WTA) je sledilo zgledu moških kolegov in se zaradi epidemije koronavirusa odločilo za začasno odpoved vseh tekmovanj. Po turnirjih v ZDA je zdaj odpovedalo tudi turnirje v Guadalajari, Charlestonu in Bogoti. Prva turnirja v novem programu sta Stuttgart in Istanbul, ki se začneta 20. aprila.