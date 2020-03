Ljubljana, 13. marca - Ob 18.30 se bo v veliki dvorani DZ na Šubičevi 4 začela izredna seja DZ, na kateri bodo glasovali o listi kandidatov za ministre. Z balkona velike dvorane bosta fototermina na začetku ter ob razglasitvi rezultatov glasovanja in do konca seje. Po koncu seje bo fototermin v preddverju velike dvorane, so sporočili iz DZ. (FOTO)