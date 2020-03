Madžarska zaradi novega koronavirusa uvedla nadzor na meji s Slovenijo in Avstrijo

Budimpešta, 13. marca - Na schengenski meji Madžarske s Slovenijo in Avstrijo od danes velja nadzor za zajezitev novega koronavirusa. Iz Slovenije je vstop na Madžarsko za vse možen po avtocesti Pince - Tornyiszentmiklos in na nekdanjem prehodu Dolga Vas, slovenski in madžarski državljani lahko prečkajo mejo še po lokalni cesti pri Pincah, je sporočila madžarska policija.