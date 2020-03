Telekom Slovenije za čas koronavirusa uporabnikom nadgradil dostop do televizijskih vsebin

Ljubljana, 13. marca - Telekom Slovenije je uporabnikom za mesec dni brezplačno nadgradil vse televizijske programske sheme z otroškimi, dokumentarnimi, poljudnoznanstvenimi, filmskimi in športnimi vsebinami v slovenskem jeziku, so sporočili iz podjetja. Odločitev je sledila razglasitvi epidemije zaradi koronavirusa in zaprtju šol po vsej državi.