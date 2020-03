V vseh Savinih hotelih še ne čutijo vpliva koronavirusa

Ljubljana/Moravske Toplice, 13. marca - V skupini Sava Turizem je vpliv novega koronavirusa različen. Med tem ko so v Termah 3000 hoteli solidno zasedeni in je, kot pravijo, položaj normalen, na Bledu, kjer sicer prevladujejo gostje iz Azije in Amerike, teh tako rekoč ni. Tveganje za okužbo poskušajo zmanjšati na minimum, pripravili so tudi ustrezne protokole.