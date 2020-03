Zimska oprema vozil nič več obvezna

Ljubljana, 15. marca - Danes se končuje obdobje, ko morajo biti vozila v cestnem prometu opremljena z zimsko opremo. Vremenoslovci zaenkrat napovedujejo toplo vreme, kljub temu pa bo zimska oprema še potrebna na območjih, kjer bodo razmere to zahtevale in v primeru, da bi se temperature spustile in bi nas presenetile snežne padavine.