Vreme: Večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo

Ljubljana, 13. marca - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sprva bo občasno rahlo deževalo na zahodu, sredi dneva pa na severovzhodu in dež se bo popoldne in zvečer širil proti zahodu. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zvečer zmerna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.