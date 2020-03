Macron zaradi novega koronavirusa napovedal zaprtje vseh šol od ponedeljka

Pariz, 12. marca - Francoski predsednik Emmanuel Macron je nocoj sporočil, da bo Francija v boju proti širjenju novega koronavirusa od ponedeljka do nadaljnjega zaprla vse vrtce, šole ter univerze. Hkrati je pozval vse, ki so starejši od 70 let in s kroničnimi boleznimi, naj ostanejo doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.