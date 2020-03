Na Norveškem prva smrtna žrtev novega koronavirusa, kralj v izolaciji

Oslo, 12. marca - Na Norveškem so zabeležili prvo smrtno žrtev zaradi koronavirusne bolezni 19. Premierka Erna Solberg je javnost nocoj obvestila, da je umrla starejša oseba. Za norveškega kralja Haralda in kraljico Sonjo so v okviru prizadevanj norveške vlade za zajezitev virusa odredili domačo izolacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.